Calciomercato Milan – Diavolo, già deciso il futuro di Dest: il punto

Già deciso, a quanto sembra, il futuro di Sergiño Dest , classe 2000 , terzino destro statunitense arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2022 . Secondo quanto riferito, infatti, da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Milan avrebbe deciso di non riscattare il giocatore ex Ajax , che, pertanto, al termine della stagione farà ritorno al Barcellona , club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2025 .

Milan, Dest non verrà riscattato: troppi i 20 milioni pattuiti

Qualora il Diavolo decidesse di riscattarlo dovrebbe versare al Barça ben 20 milioni di euro: le prestazioni di Dest, finora, non sono valse tale investimento. In stagione, fino a questo momento, Dest ha collezionato 14 presenze con il Milan, 8 in Serie A, quindi 4 in Champions League, una in Coppa Italia e una in finale di Supercoppa Italiana, per un totale di appena 635' sul terreno di gioco. Mercato Milan, per Zaniolo e Ziyech non è finita: le ultime news >>>