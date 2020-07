Calciomercato Milan – Derby per Tonali: i nerazzurri sono in vantaggio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato da il Giornale, continua il testa a testa tra Milan e Inter per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che Cellino ha promesso di cedere al termine della stagione, terminata con una retrocessione nella serie cadetta per le Rondinelle.

Stando a quinto scritto dal quotidiano, sia il Milan e sia l'Inter vogliono Tonali, ma al momento i nerazzurri sembrano essere in vantaggio. Marotta e Ausilio, infatti, sono pronti ad offrire al Brescia ben 35 milioni di euro pur di portare il centrocampista alla corte di Antonio Conte.