Calciomercato Milan – Via al derby con l’Inter per Belotti: le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Andrea Belotti del Torino si svincolerà a fine stagione. Rossoneri e nerazzurri interessati a lui

Gli ultimi 'rumors' di calciomercato sul Milan danno il Diavolo sulle tracce di Andrea Belotti, classe 1993, centravanti del Torino e della Nazionale Italiana il cui contratto con il club granata scadrà il prossimo 30 giugno 2022. Non è un mistero che il giocatore, in granata dal 2015 (già 106 gol segnati in 231 partite con il Toro) piaccia, molto, al club rossonero.

'Tuttosport' in edicola questa mattina, infatti, ricorda come Belotti fu molto vicino al Milan anche nel calciomercato estivo 2017. Gli allora dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli avrebbero voluto acquistarlo. All'epoca, però, Urbano Cairo, Presidente del Torino, sparò una richiesta di 100 milioni di euro per il 'Gallo', forte dei 28 gol tra Serie A e coppe realizzati da Belotti nella stagione precedente.

Ed a Milano arrivò alla fine lo sfortunato Nikola Kalinić. Il Milan, poi, si è riavvicinato a Belotti anche nel calciomercato invernale 2020. Anche in quel caso, però, il Torino non aveva aperto alla cessione del suo bomber e capitano, costringendo, di fatto, il Diavolo a ripiegare su Mario Mandžukić. Anche stavolta, così come per il suo predecessore croato, l'operazione si è rivelata fallimentare per la squadra rossonera.

Adesso, invece, potrebbe concretizzarsi il terzo assalto del Milan a Belotti. I rossoneri, infatti, possono contare su tre centravanti: Zlatan Ibrahimović, Olivier Giroud e Pietro Pellegri. Il primo, però, a 40 anni compiuti, comincia ad accusare gli acciacchi dell'età e passa più in tempo in infermeria che in campo. Il secondo, al momento, è stato frenato da CoVid e problemi muscolari. Il terzo, invece, la scommessa estiva del Diavolo, è in ritardo di condizione e si è visto poco in campo.

Stefano Pioli, di fatto, si è trovato finora nelle condizioni dell'anno passato, quando, da centravanti, dovevano giocare Ante Rebić o Rafael Leão. Il Milan su Belotti è vigile, pronto a piazzare il colpo a parametro zero: il contratto del 'Gallo' con il Torino, infatti, scadrà tra poco meno di un anno ed il centravanti non vuole rinnovarlo. Tifoso rossonero sin da piccolo, Belotti potrebbe rappresentare il perfetto sostituto di Ibrahimović dalla stagione 2022-2023.

'Tuttosport', però, ha sottolineato come il Milan potrebbe prendere Belotti anche nel prossimo calciomercato invernale, anticipando, quindi, di sei mesi il suo arrivo in rossonero. Sempre ammesso che le richieste di Cairo siano sostenibili. Belotti, infatti, potrebbe rappresentare il 'jolly Scudetto' per il Diavolo. Il quale potrebbe essere anche costretto, in qualche modo, a giocare d'anticipo, visto l'interesse dell'Inter.

Anche i nerazzurri, infatti, sono interessati a Belotti. Nel caso della cessione (o della rescissione del contratto) di Alexis Sánchez, l'Inter vorrebbe acquistarlo subito, così come fece con Christian Eriksen nel gennaio 2020, per mettere a disposizione di Simone Inzaghi un'ulteriore bocca da fuoco per il suo attacco. Insomma, il derby tra Milan e Inter per il 'Gallo' appena cominciato.