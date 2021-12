Il Milan, come sempre, si muove sul calciomercato. In primo piano c'è la partita contro il Genoa, ma Maldini e Massara sono sempre attivi per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il mix è sempre lo stesso: giocatori esperti ma anche giovani di prospettiva, che possono accrescere il valore patrimoniale della società.