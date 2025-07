Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Leoni: il Parma spara alto

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per Giovanni Leoni: il Parma spara alto, Juve e big della Premier League in agguato!

Come riportato dalla Gazzetta di Parma, sul giovane Giovanni Leoni è una lotta a due tra Milan e Inter. Le due milanesi però non sono gli unici club interessati, sullo sfondo osservano con attenzione anche la Juventus e anche club di Premier League come Liverpool e Tottenham. Al momento però la pista estera è quella più fredda. Principalmente per Leoni è un derby di mercato, il Parma però non ha intenzione di privarsi del suo talento, infatti: fa muro e spara alto.