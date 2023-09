Calciomercato Milan – Depositato il contratto di Jovic

Jovic passa dalla Fiorentina al Milan. La punta prende il posto di Lorenzo Colombo e sarà il vice Giroud in questa stagione

La Lega Serie A ha ufficializzato il passaggio di Luka Jovic dal Milan alla Fiorentina . Il serbo sarà il vice Olivier Giroud . Ecco lo screen dal sito che certifica il passaggio in rossonero della punta.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.