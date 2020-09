Calciomercato Milan – Depositato il contratto del portiere Pseftis

Calciomercato Milan: preso Pseftis per il settore giovanile

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, ieri, ha depositato il contratto di Fotis Pseftis presso gli uffici della Lega Serie A. Pseftis, classe 2003, è un portiere greco che il club di Via Aldo Rossi ha prelevato dall'Asteras Tripolis per rinforzare il proprio settore giovanile. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola. L'arrivo di Pseftis in rossonero conferma anche la tendenza inaugurata di recente dalla società meneghina, ovvero quella di cercare giovani profili interessanti all'estero.