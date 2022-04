Calciomercato Milan – Depay e Pjanic proposti per Lautaro Martinez

I due vecchi obiettivi di calciomercato del Milan sono stati offerti all'Inter, che però avrebbe rifiutato. Ecco il motivo e le ultime.

Tra i nomi che spesso sono stati accostati al Milan per il calciomercato ci sono due giocatori del Barcellona, che sono in uscita dalla squadra blaugrana. Si tratta di Memphis Depay e Miralem Pjanic, olandese classe 1994 e bosniaco classe 1990. Sono in scadenza rispettivamente nel 2023 e nel 2024, ma hanno delle clausole rescissorie altissime tutti e due: rispettivamente 500 e 400 milioni. Anche per questo il Milan non ha mai realmente affondato il colpo e la sensazione è che Pjanic possa muoversi solo eventualmente in prestito.