Calciomercato Milan – Attaccante, piace Delap: i numeri in stagione

Liam Delap del Manchester City nel mirino del Milan per il calciomercato di gennaio. Ecco come sta andando la sua stagione in prestito

In un' intervista esclusiva con Michele Fratini , intermediario e talent scout italiano di fama internazionale, abbiamo parlato degli obiettivi del Milan per il calciomercato di gennaio. Uno di questi è Liam Delap , classe 2003 , attaccante inglese di proprietà del Manchester City .

Calciomercato Milan: cosa c'è da sapere sull'obiettivo Delap

Cresciuto nell'Academy del Derby County e passato in quella del Manchester City a 16 anni, nel 2019, Delap è una prima punta di ruolo, dall'enorme mole fisica. Ben strutturato, tiene bene il pallone e sa fare reparto da solo. Vede bene la porta ed è molto bravo nel gioco aereo. Chiuso, nella squadra di Pep Guardiola, da Erling Braut Haaland, dopo essere andato in prestito a Stoke City e Preston North-End, in questa stagione è all'Hull City.