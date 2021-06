Calciomercato Milan – De Paul vale uno sforzo economico importante

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Rodrigo de Paul interessa molto ai rossoneri. Sarebbe perfetto negli schemi di Stefano Pioli

Daniele Triolo

Il grande colpo del calciomercato in entrata del Milan, quest'estate, potrebbe essere Rodrigo de Paul. Il fantasista argentino, classe 1994, potrebbe arrivare in rossonero sempre ammesso che Hakan Calhanoglu non rinnovi il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi.

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha provato a spiegare i motivi per cui il Diavolo dovrebbe acquistare assolutamente l'ex Racing Club e Valencia. Prima di tutto, perché de Paul è un calciatore che, in questi ultimi anni, è andato in costante evoluzione. Da trequartista puro ha imparato a giocare anche da mezzala di qualità. Trovando sempre più spazio anche nella Nazionale argentina.

De Paul, per il quotidiano torinese, sarebbe quel giocatore che innalzerebbe il tasso tecnico del Milan nel reparto avanzato. Porterebbe in dote gol (ne ha segnati 25 nelle ultime tre stagioni in Friuli, la media di 8 all'anno) e tanti assist. Il numero 10 ideale, insomma: nei numeri superiore, sicuramente, a Calhanoglu.

In casa Milan de Paul viene visto come l'uomo giusto da aggiungere ad una squadra che vuole proseguire il suo sviluppo e che, da outsider, è giunta seconda nell'ultimo campionato di Serie A, riconquistando, così, il diritto a partecipare alla prossima edizione della Champions League.

De Paul valuterebbe volentieri una proposta del Milan in questo calciomercato: sta entrando nel pieno della sua maturazione calcistica, vuole giocare la Champions da assoluto protagonista ed il Diavolo potrebbe garantirgli tutto questo. Juventus ed Atlético Madrid lo vogliono, potrebbero forse offrirgli uno stipendio più alto.

Difficilmente, però, potrebbero conferire a de Paul quella centralità nel progetto tecnico che il Milan sembra disposto a ritagliargli addosso. Anche perché, alle sue spalle, ci sarebbe un calciatore che, almeno all'inizio, partirebbe dietro nelle gerarchie dell'allenatore Stefano Pioli. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>