Calciomercato Milan – De Paul, trattativa congelata con l’Udinese | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: in stand by la situazione relativa all'interesse dei rossoneri per Rodrigo De Paul

Salvatore Cantone

SportMediaset ha fornito alcuni aggiornamenti relativi al calciomercato del Milan. In primo piano ovviamente il rinnovo di Calhanoglu: il turco al momento non ha accettato la proposta di 4 milioni a stagione da parte dei rossoneri, ma il club pensa che alla fine ci sarà la fumata bianca. Al momento l'unica proposta davvero allettante dal punto di vista economica è quella del Qatar. Intanto è in stand-by la trattativa con l'Udinese per Rodrigo De Paul, anche se l'argentino resta un obiettivo di Maldini e Massara. Attenzione inoltre a Hakim Ziyech, calciatore del Chelsea. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>