Calciomercato Milan – De Paul, testa a testa con la Juventus | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: continua l'interesse del club rossonero per De Paul. Sull'argentino anche la Juventus

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan sull'interesse per Rodrigo De Paul . In attesa di capire il futuro di Calhanoglu e Brahim Diaz , Maldini e Massara starebbero pensando di fare un investimento importante sulla trequarti. Il primo nome sulla lista è appunto quello dell'argentino, che ha giocato un'ottima stagione nell'Udinese.

De Paul però piace anche alla Juventus e dunque si prevede una sfida di mercato tra il Milan e il club bianconero. Il fatto che l'argentino sia di Raiola non sposta la volontà dei rossoneri di acquistare il giocatore. L'Udinese per lasciarlo partire chiede almeno 40 milioni, ma Maldini potrebbe inserire delle contropartite tecniche (ad esempio Hauge) per abbassare il prezzo del cartellino. Le alternative sono Ilicic e Pessina, entrambi dell'Atalanta. Intanto ecco la nostra intervista esclusiva al giornalista francese, che ci svela tutti i segreti di Maignan e non solo.