Calciomercato Milan – De Paul e Donnarumma, destini incrociati. Il motivo

Il destino di Rodrigo De Paul al Milan potrebbe essere collegato a quello di Gianluigi Donnarumma. Ecco il motivo

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe pensando seriamente a Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese. Il club bianconero chiede per De Paul 40 milioni di euro, ma il Milan pensa ad eventuali contropartite per abbassare il prezzo del cartellino. Ad esempio Jens Petter Hauge, autore di 5 gol in questa stagione, ma anche Tommaso Pobega e Marco Brescianini.