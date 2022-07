Calciomercato Milan – Tutto su De Ketelaere, attesa Ziyech. Poi Diallo

Tanto spazio concesso al Milan di Stefano Pioli, ed alle sue mosse di , sui quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Il Diavolo, infatti, deve rinforzarsi al più presto in tre reparti (difesa, centrocampo, trequarti) per potersi confermare in Serie A e disputare una Champions League di livello assoluto. Vediamo, dunque, le news di mercato più importanti sui rossoneri finora pubblicate su '' nella mattinata odierna, giovedì 7 luglio 2022.