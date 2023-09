Milan, De Ketelare ha già convinto: l’Atalanta sicura del riscatto

Charles De Ketelaere, calciatore del Milan in prestito all'Atalanta, sta giocando molto bene con la maglia della Dea, tanto che si starebbe già pensando al suo prossimo futuro. Come riportato da tuttomercatoweb.com il riscatto del belga da parte dei nerazzurri sarebbe di fatto scontato. Ecco i motivi: Percassi sarebbe sempre stato innamorato del talento belga, sin dai tempi del Bruges. Perché ha uno stipendio alto, ma che se dovesse attirare l'attenzione di una big di Premier o di Liga non sarebbe un ostacolo insormontabile. Poi perché il suo costo non sarebbe distante da quello di Scamacca, comprato dalla Dea in estate. LEGGI ANCHE: Milan, rimpianto De Ketelaere. Era lui il vice-Giroud?