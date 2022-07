Calciomercato Milan – De Ketelaere titolare nell’amichevole odierna

Nelle ultime ore diverse voci avevano riportato la possibilità De Ketelaere potesse non giocare le prossime due partite del Bruges in quanto vicino al Milan; a spazzare ogni dubbio, è arrivato però il tweet del club belga, che ha annunciato la formazione titolare per l'amichevole odierna contro l'Utrecht in cui, come detto, figura anche il numero 90.