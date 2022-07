Calciomercato Milan – De Ketelaere saluta il Bruges: sì al Diavolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere , obiettivo di calciomercato del Milan , il quale ieri è rimasto per 90' in panchina in occasione della finale di Supercoppa belga tra Bruges e Gent . Ci si aspettava che giocasse titolare, invece, alla fine, l'allenatore Carl Hoefkens non lo ha fatto neanche entrare.

Hoefkens ha deciso di non schierare il giocatore, un po' per puntare sin da subito sulla squadra che avrà a disposizione per tutta la stagione, un po' per evitare possibili infortuni. Per 'La Gazzetta dello Sport', forse, anche una panchina un po' 'punitiva' per il giocatore, che con la testa è proiettato altrove. Dove per altrove si intende esclusivamente il Milan e Milano.