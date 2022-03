Calciomercato Milan – De Ketelaere sempre più vicino al Napoli

Il nome di Charles De Ketelaere resta in orbita calciomercato Milan, ma il Napoli sembra essere in vantaggio per il giovane belga

Matteo Mosconi

Accostato qualche settimana fa al Milan per il prossimo calciomercato estivo, il nome di Charles DeKetelaere continua a fare gola ai rossoneri e non solo.

Come riporta calciomercato.com, il nome del classe 2001, in forza al Club Brugge, interesserebbe e non poco al Napoli di Luciano Spalletti.

Da sempre un pallino del direttore sportivo del Napoli, CristianoGiuntoli, il giovane attaccante potrebbe essere l'acquisto giusto per far fare il definitivo salto di qualità alla formazione azzurra.

Il primo nome della lista resta quello di Domenico Berardi, ma le richieste del Sassuolo restano un ostacolo tutt'altro che semplice da superare, ed ecco perché il giovane talento belga può essere la soluzione. Milan, derby con l'Inter per il sostituto di Kessié: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI