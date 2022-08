Milan, inizia l’era De Ketelaere. Sfuma Sanches, sogno Milinkovic-Savic

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola e i media nazionali ed internazionali. Tanto spazio per gli aggiornamenti sui rossoneri, che iniziano a fare sul serio in questa sessione estiva. Vediamo, dunque, nelle prossime schede le principali news di questo mercoledì 3 agosto su 'PianetaMilan.it', riguardanti le mosse di Paolo Maldini e Frederic Massara.