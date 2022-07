Calciomercato Milan – De Ketelaere e Leao, ecco cosa c’è da sapere

Tanto spazio, sui quotidiani sportivi oggi in edicola, alle cronache di calciomercato sul Milan, campione d'Italia in carica, che ieri ha disputato la prima sgambata stagionale battendo per 3-0 i dilettanti dell'ASD Lemine Almenno. Protagonisti assoluti delle vicende rossonere il fantasista belga Charles De Ketelaere del Bruges e i 'rumors' che vedono Rafael Leao corteggiato dal Chelsea. Analizziamo, dunque insieme le news della mattinata di oggi, giovedì 14 luglio 2022, su 'PianetaMilan.it'.