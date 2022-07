Calciomercato Milan – De Ketelaere, da 10 o in fascia: Pioli raddoppia

Charles De Ketelaere, vicino a raggiungere il Milan in questo calciomercato estivo, può fornire tante soluzioni di qualità a Stefano Pioli

Daniele Triolo

Charles De Ketelaere, che sta per arrivare al Milan in questa sessione estiva di calciomercato, è il protagonista dell'approfondimento odierno de 'La Gazzetta dello Sport'. Questo perché il giocatore, che nel Bruges indossa la maglia con il numero 90, in realtà è un numero 10 "nell'anima e nei fatti'.

Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno inseguito e voluto così tanto per farlo giocare da trequartista dietro la punta. Al Diavolo, infatti, serviva un inventore alle spalle del centravanti e mister Stefano Pioli, con il belga classe 2001, sarà accontentato.

Calciomercato Milan, quante soluzioni tattiche per De Ketelaere

Finora Pioli si è arrangiato, in maniera magnifica visto che ha vinto lo Scudetto, giocando senza un vero trequartista che facesse la differenza lì davanti. La fase sperimentale del Milan, però, può considerarsi conclusa: il nuovo fantasista rossonero sta per preparare le valigie da Bruges, pronto a danzare tra le linee del 4-2-3-1 del Milan.

De Ketelaere, prossimo colpo di calciomercato del Milan, ha l'istinto da attaccante (ha segnato 18 gol nell'ultima stagione) ma anche l'ultimo tocco magico del rifinitore. Come riferito dalla 'rosea', le incursioni in area avversaria sono un suo marchio di fabbrica, tanto quanto i passaggi vincenti per i compagni.

Giocando, in passato, da centrocampista, ha anche sviluppato, però, acume tattico. Il CDK rossonero, dunque, rappresenterà il trequartista moderno, creativo ma 'elastico', che dovrà ispirare la manovra offensiva ma anche aiutare i mediani alle sue spalle. Dialogherà con Rafael Leão, a sinistra mentre, a destra, cercherà l'intesa, di volta in volta, con uno tra Alexis Saelemaekers e Junior Messias.

Più difficile, invece, 'incastrare' la sua presenza sul terreno di gioco con quella di Brahim Díaz. A meno che Pioli non lo faccia giocare esterno a destra. In quella posizione, ma nel 4-3-3, potrebbe anche coesistere con Yacine Adli, che, in quel caso, potrebbe giocare tanto da mezzala quanto da playmaker davanti la difesa.

Il tutto senza dimenticare come De Ketelaere abbia giocato, talvolta, anche da seconda punta o da 'falso nueve'. In quel ruolo, con Ante Rebić, Olivier Giroud, Divock Origi e, dal 2023, Zlatan Ibrahimović, il Diavolo è messo bene. Meglio, quindi, fare accendere la sua fantasia negli ultimi trenta metri. Milan a caccia di italiani: le ultime news di mercato >>>