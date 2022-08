Calciomercato Milan – De Ketelaere oggi a Milano: sabato in campo?

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, colpo di calciomercato del Milan, che nelle prossime ore partirà per l'Italia con un volo privato. Avuto il via libera dal Bruges, il fantasista belga, classe 2001, è atteso a Milano in giornata per il primo contatto con il mondo rossonero.