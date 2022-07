Calciomercato Milan – De Ketelaere non convocato: ecco cosa c’è dietro

Charles De Ketelaere non convocato per Brugge-Genk , prima partita della Jupiler League. Il Milan si avvicina? Ecco cosa c'è dietro l'assenza del classe 2001. Secondo quanto riferisce Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, sarebbe una scelta del calciatore e non da attribuire direttamente al club.

Può essere che De Ketelaere abbia deciso di non giocare il match perché non tranquillo mentalmente in questo momento. La trattativa tra Milan e Brugge sembra essere in stato avanzato, anche se potrebbe pure non arrivare la fumata bianca. Diversamente, De Ketelaere potrebbe aver scelto di non essere convocato perché vuole il Milan. Una mossa per "forzare" la cessione. Chissà...