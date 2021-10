Calciomercato Milan – De Ketelaere nel mirino, ma c’è grande concorrenza

Le ultime sul calciomercato del Milan. Paolo Maldini segue con interesse Charles De Ketelaere, calciatore del Brugge. La concorrenza è tanta

Il gol contro l'Italia per confermare le sue doti tecniche e realizzative. Charles De Ketelaere, entrato nella mezz'ora finale con il suo Belgio, ha spaventato gli azzurri con il gol preciso sotto le gambe di Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferisce 'Sportitalia' il classe 2001 rimane sul taccuino di Paolo Maldini, che lo sta seguendo già da tempo. De Ketelaere sarebbe prezioso per Stefano Pioli anche per la sua duttilità: può giocare, infatti da punta centrale, ma anche da trequartista ed esterno d'attacco. Non solo il Diavolo però: la concorrenza è tanta e spietata. Le Top News di oggi: l'agente di Pioli parla del rinnovo, due nuovi infortuni, Castillejo verso l'addio