Calciomercato Milan – De Ketelaere via? Ci pensa il Monza

Il Milan, nella prossima sessione di calciomercato, potrebbe non solo pensare ai possibili acquisti, ma anche a delle cessioni. I rossoneri, infatti, potrebbero fare 'cassa' per poi investire. Un giocatore che potrebbe essere in bilico, è Charles De Ketelaere. Il belga, arrivato lo scorso anno, dopo una stagione difficile, potrebbe anche partire. Ecco le ultime.