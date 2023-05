Calciomercato Milan – De Ketelaere può partire: c’è già una spasimante

Calciomercato Milan, De Ketelaere sulla lista dei partenti? — Giovane età, l'ambientamento in un Paese lontano dal suo, le pressioni di un club come il Milan: tutte attenuanti per cui CDK non è riuscito a lasciare il segno in rossonero. E il Milan, un club che ha aspettato anche l'esplosione di ragazzi come Pierre Kalulu, Sandro Tonali e Rafael Leão, gli ha sempre dimostrato fiducia.

Negli ultimi giorni, però, qualcosa sembra essere cambiato. Al termine di Milan-Sampdoria, partita ideale in cui avrebbe potuto sbloccarsi e nella quale si è nuovamente incartato, anche Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha dato l'impressione di aver quasi 'scaricato' (termine forte, ma che rende bene l'idea) il giocatore in vista della prossima stagione.

Pioli incerto sulla sua conferma, può andare al Monza in prestito — “Darlo via in prestito? Non lo so, non siamo ancora scesi così nei particolari con i dirigenti. Mancano due partite importanti e quindi valuteremo tutto alla fine del campionato”, ha detto Pioli su De Ketelaere. Insomma, per la versione online della 'rosea', nel prossimo calciomercato estivo De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan in prestito secco. Conferma in rosa, dunque, tutt'altro che scontata.

Andasse via per dodici mesi, ci sarebbe già una spasimante pronta ad accoglierlo: si tratta del Monza, con l'amministratore delegato Adriano Galliani, storico ex dirigente del Diavolo, spettatore interessato alla finestra. Milan, 35 milioni su questo centravanti >>>