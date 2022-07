Calciomercato Milan – “Attesa per De Ketelaere. Leao al Chelsea?”

Charles De Ketelaere e Rafael Leao, in entrata e in uscita, i temi caldi del calciomercato del Milan nelle ultime ore. Facciamo il punto

Il telegiornale sportivo di 'SportMediaset' ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Milan, in entrata e in uscita, in particolare sulla trattativa per Charles De Ketelaere del Bruges e sui 'rumors' per una possibile partenza di Rafael Leao verso il Chelsea.

Calciomercato Milan, le news su De Ketelaere e Leao

Il Milan attende una risposta dal Bruges tra stasera e domani per l'acquisto di De Ketelaere. Il club rossonero si è spinto, nella sua offerta, oltre i 30 milioni di euro secondo 'SportMediaset'. Con la possibilità, inoltre, di inserire i giovani Andreas Jungdal ed Emil Roback nell'affare.

Il Bruges, dal canto suo, spera sempre nell'inserimento di qualche ricco club inglese. Che, però, non è all'orizzonte. I belgi, però, hanno capito che De Ketelaere vuole fare esperienza in Italia, avendo già trovato un'intesa con il Diavolo per un contratto di cinque anni da 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Il club belga, quindi, ha tutto l'interesse a dare l'ok al trasferimento di CDK al Milan. Su Leao, invece, si segnala, almeno secondo quanto riferiscono in Inghilterra, l'inserimento del Chelsea. Una manovra che può guastare di fatto le manovre del Milan per il rinnovo del contratto di Leao, in scadenza il 30 giugno 2024.

I 'Blues', secondo 'SportMediaset', potrebbero fare sul serio per Leao, inserendo nell'operazione con i rossoneri il cartellino di Hakim Ziyech, già oggetto di trattative tra i due club. Il Milan, ad ogni modo, nel caso dovesse prendere in esame una cessione dell'attaccante portoghese, valuterebbe offerte nell'ordine dei 100-120 milioni di euro. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>