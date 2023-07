Calciomercato Milan – Aston Villa su De Ketelaere: parte la trattativa

Al Milan, però, De Ketelaere è andato male. Primi segnali positivi, un assist per Rafael Leão in Milan-Bologna 2-0 a fine agosto 2022, poi una continua involuzione. Nonostante il sostegno di tecnico Pioli e tifosi non gli sia mai mancato. Il giudizio sportivo su CDK, dunque, è negativo. Ma il club di Via Aldo Rossi, per il quale il giocatore è tutt'altro che incedibile, non può permettersi - con lui - di iscrivere un segno 'meno' nel bilancio. Per evitarlo, qualora i rossoneri dovessero realmente cederlo, servirà una proposta di almeno 28 milioni di euro.