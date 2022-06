Calciomercato Milan – De Ketelaere e la foto che fa impazzire i tifosi

Charles De Ketelaere è sempre nei pensieri del Milan in questa sessione estiva di calciomercato. E sui social spunta una foto-indizio. Il 21enne, di proprietà del Club Brugge, è attualmente in nazionale con il Belgio proprio come Alexis Saelemaekers. Mentre i 'Diavoli Rossi' si trovavano a Cardiff per la partita contro il Galles, sono stati intercettati da un tifoso del Milan in hotel.