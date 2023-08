Calciomercato Milan – De Ketelaere: proseguono i contatti con l’Atalanta

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato . La dirigenza rossonera ora deve cercare di cedere gli 'esuberi' presenti in rosa che al momento non fanno parte del progetto di Pioli. Ne parla anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che fa il punto su Charles De Ketelaere e la trattativa con la Dea.

Calciomercato Milan, va avanti la trattativa per De Ketelaere

Prosegue, si legge, il dialogo tra gli agenti di Charles De Ketelaere e l’Atalanta per il passaggio del ventiduenne belga a Bergamo. Nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti per cercare di sbloccare un’operazione che era in dirittura d’arrivo. Il Milan osserva interessato, ma solo un’intesa tra il club della famiglia Percassi e l’entourage di De Ketelaere potrebbe sbloccare l’impasse. Le richieste di commissioni alte, e l’ingaggio al giocatore per i prossimi anni sarebbero gli ostacoli principali. De Ketelaere, dal canto suo, avrebbe già detto si.