Calciomercato Milan – David: “Parlerò con il Lille a fine campionato”

Jonathan David, giovane attaccante del Lille, potrebbe essere uno dei possibili colpi di calciomercato del Milan per la prossima stagione

Jonathan David è sicuramente uno dei prospetti più interessanti in chiave calciomercato per il Milan ma non solo. L'attaccante, attualmente in forza al Lille, potrebbe infatti salutare i francesi a fine stagione, anche se sarà necessaria un'offerta importante per strapparlo alla concorrenza.