Daniel Maldini, talento cresciuto nelle giovanili del Milan, è uno dei giocatori più chiacchierati di questa pausa per le Nazionali. Un po' per il suo debutto con l'Italia di Spalletti, un po' per le voci di mercato, un po' per la sua crescita esponenziale al Monza. Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato sul suo canale YouTube del mercato e della situazione del trequartista figlio di Paolo. Può tornare in rossonero? Si, ecco perché.