Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe offerto un contratto biennale a Danilo D'Ambrosio. Il terzino è in scadenza con l'Inter a giugno. Ricordiamo che recentemente c'è stata una visita di Vincenzo Pisacane, agente di D'Ambrosio, a Casa Milan. In molti hanno ipotizzato un possibile interesse per Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ma in realtà il club rossonero sarebbe interessato a D'Ambrosio. Va detto, però, che l'Inter vanta un'opzione unilaterale per prolungare il contratto al giocatore per un'altra stagione. La sensazione è che alla fine il terzino vestirà ancora con la maglia nerazzurra. Intanto il Milan pensa al vice di Ibrahimovic: avanza Scamacca.

NEWS MILAN H24: calciomercato, ultime notizie, live e video