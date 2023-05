Calciomercato Milan – Sfuma il ritorno di Dalot: rinnovo ad un passo

Nelle ultime ore è rimbalzato un nuovo possibile obiettivo per il Milan in vista della prossima sessione di calciomercato. Si era parlato infatti dell'idea di un ritorno del portoghese Diogo Dalot in rossonero. L'ex terzino del Diavolo, infatti, sembrava non aver ancora raggiunto l'accordo con il Manchester United per il rinnovo di contratto e in tal modo diventava un nome appetibile per i grandi club.