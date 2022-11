Calciomercato Milan – Dalot: “Un giorno tornerò al Porto”

Il Milan si prepara al calciomercato . Tante le possibili soluzioni che Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero prendere in considerazione. Tra queste, ci sarebbe la possibilità di un ritorno.

"Se tutto dovesse andare nel modo giusto, un giorno, mi piacerebbe tornare al Porto. Sto giocando bene in questa stagione, mi sono guadagnato tanto spazio. Voglio dimostrare di poter giocare e restare a questi livelli, voglio migliorare".

Il terzino in scadenza con il Manchester United potrebbe essere una soluzione per il calciomercato estivo del Milan. Soprattutto in caso di mancato riscatto di Sergino Dest. Su Dalot, però, ci sarebbero molte squadre, compresa la possibilità di rinnovo con i red devils.