Calciomercato Milan – Dalot, ecco le condizioni del Manchester United

Dalot è in prestito e il Milan si interroga se riscattarlo nel prossimo calciomercato. Ecco tutte le ultime notizie a riguardo.

Dopo un momento difficile, Diogo Dalot si è ripreso e adesso sta facendo molto bene con il Milan, che si interroga cosa fare con lui nel prossimo calciomercato. Il terzino portoghese classe 1999 è di proprietà del Manchester United, ed è al Milan in prestito secco. Ha ottenuto 31 presenze in stagione, con 2 gol e 3 assist. A questi dati, bisogna aggiungere anche quelli sui tackle vinti e le intercettazioni, quelli dei passaggi precisi e tanti altri. Infine, bisogna tenere conto della sua duttilità: può giocare su entrambe le fasce e anche in posizione un po' più avanzata. Il Milan è contento del suo rendimento e vorrebbe trattenerlo, ma senza spendere cifre folli. La valutazione dei rossoneri è di 10 milioni circa, mentre lo United vorrebbe di più. Ecco perché resta difficile la sua permanenza. Dalot piace anche ad altri club, tra cui il Napoli, scrive calciomercato.com, che ha fatto alcuni sondaggi. Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>