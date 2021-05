Calciomercato Milan – Dalot e Meite, conferma ancora da discutere

Non è ancora deciso il futuro di Dalot e Meite, entrambi arrivato dal calciomercato in prestito al Milan. Tutto ancora possibile.

Si avvicina il calciomercato e in casa Milan ci sono davvero tanti nodi da sciogliere, che riguardano anche i giocatori in prestito come Diogo Dalot e Soualiho Meite. Il portoghese classe 1999 è arrivato in prestito secco dal Manchester United la scorsa estate, mentre il francese classe 1994 è arrivato a gennaio dal Torino, con diritto di riscatto a 9,5 milioni (bonus compresi). Il loro futuro sembra essere lontano dal Milan, ma ancora nulla è deciso. Dalot ha convinto e il Milan vorrebbe riscattarlo, ma per non più di 10 milioni. Pochi rispetto a quelli richiesti dal club inglese. Mentre valutazioni verranno fatte per Meite: molto dipenderà dalle alternative. Segui con noi il live testuale di Atalanta-Milan qui >>>