Calciomercato Milan – Dalot, c’è un alleato per i rossoneri

Il Milan spera di riprendere Dalot nel corso del calciomercato e potrebbe avere in Trippier un alleato a sorpresa. Ecco i dettagli.

Dopo la buona stagione scorsa, Diogo Dalot è di nuovo un obiettivo di calciomercato per il Milan. I rossoneri sono rimasti soddisfatti dalla sua stagione e vogliono riportarlo in rossonero. Non sarà facile, però, convincere il Manchester United a lasciare andare il portoghese classe 1999. Il Milan infatti spinge per riaverlo di nuovo in prestito, mentre i Red Devils vogliono incassare almeno 10 milioni. Il Milan però spinge e il giocatore pure. Inoltre secondo la Gazzetta, il Manchester sta per prendere Kieran Trippier, inglese classe 1990, dall’Atletico Madrid. Verrà pagato circa 20 milioni e ovviamente un suo arrivo in Inghilterra spingerebbe Dalot più lontano. Intanto stasera Nizza-Milan: ecco dove vederla in TV >>>