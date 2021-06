Calciomercato Milan – Dalot, accordo lontano con il Manchester United

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot vuole tornare in rossonero ed il Diavolo vuole riprenderlo. Ma non è così facile ...

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, vuole riportare in rossonero Diogo Dalot. Il laterale portoghese, classe 1999, ha trascorso l'ultima stagione in prestito nella squadra di Stefano Pioli. Ma il suo cartellino, come noto, appartiene agli inglesi del Manchester United.

Secondo quanto riferito dal sito web di 'Sky Sport', non sarà facile per il Diavolo riprendersi Dalot, che ha giocato anche con il Portogallo di Fernando Santos agli Europei. Non c'è accordo, infatti, per ora tra rossoneri e 'Red Devils' nonostante la trattativa sia in piedi e le parti si stiano parlando.

Il Manchester United, a quanto sembra, non vorrebbe lasciarlo andare via con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il manager Ole Gunnar Solskjaer, dal canto suo, non sembra essere poi così convinto di cederlo. Il Milan, quindi, tiene sempre in caldo l'alternativa: Álvaro Odriozola del Real Madrid.