Calciomercato Milan – Dall’Olanda: escluso scambio Dumfries-Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Denzel Dumfries è un profilo che piace molto al Milan per la fascia destra, una zona del campo che ha accusato qualche difficoltà dovuta alle prestazioni sottotono di Andrea Conti e Davide Calabria.

Il calciatore olandese milita tra le fila del PSV Eindhoven, squadra attuale di Ricardo Rodriguez, ceduto dai rossoneri in prestito secco a gennaio. E’ possibile pensare dunque ad uno scambio tra i due giocatori?

Secondo quanto riferisce ‘ED.nl’ non c’è nessuna possibilità che questa operazione vada in porto, anche perché Dumfries, che ha un contratto con il PSV Eindhoven fino al 2023 potrebbe decidere di rimanere in Olanda per continuare a ricoprire un ruolo di primo piano nel suo club e di conseguenza in Nazionale.

