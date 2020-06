Calciomercato Milan – Dall’Olanda: anche la Roma su Ricardo Rodríguez

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal portale olandese ‘Ed.nl‘, Ricardo Rodríguez, classe 1992, terzino sinistro elvetico che rientrerà al Milan dal prossimo 1° luglio poiché non sarà riscattato dal PSV Eindhoven dopo il periodo di prestito, non piacerebbe soltanto al Napoli del suo ex tecnico Gennaro Gattuso.

Ricardo Rodríguez, infatti, sarebbe finito nel mirino della Roma che, per la stagione 2020-2021, cerca un’alternativa ‘low cost‘ dell’esperto laterale mancino serbo Aleksandar Kolarov. Il Milan non si opporrà alla cessione di Ricardo Rodríguez, sotto contratto fino al 30 giugno 2021 e con nessuna chance di rinnovo per gli anni a venire.

Acquistato dai tedeschi del Wolfsburg, nell’estate 2017, per 15 milioni di euro, il 1° luglio prossimo il cartellino di Ricardo Rodríguez, che percepisce 2,1 milioni di euro netti a stagione, varrà a bilancio, per il Milan, circa 4,5 milioni di euro. Pertanto, il Milan, non generare minusvalenza per le casse societarie, dovrà venderlo a titolo definitivo per una cifra pari o superiore a quella. PER LA DIFESA, INTANTO, IL DIAVOLO PENSA AD UN GIOVANE FRANCESE. I COLLEGHI CE LO PRESENTANO COSÌ >>>