Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: su Vlahovic anche due top inglesi

Il Milan cerca un centravanti sul calciomercato e piace tantissimo Vlahovic. Lui però piace davvero a tutti. Ecco le ultime.

Il calciomercato del Milan ha come priorità quella di acquistare un centravanti e Dusan Vlahovic è il primo nome sulla lista. Dopo il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, ora serve qualcuno che possa scambiarsi con lui e che sia già pronto. Il serbo della Fiorentina sta facendo una stagione strepitosa ed è un classe 2000. Tutti ingredienti ideali per il Milan, a cui si aggiunge una venerazione per Ibra. I rossoneri però non sono ovviamente gli unici a seguirlo con attenzione. Piace anche alla Juventus e alla Roma in Italia, ma non solo. Secondo il Daily Star, ci sono anche due top club di Premier League sulle tracce di Vlahovic. Si tratta di Manchester United e Liverpool. Il costo è di circa 25 milioni, ma potrebbe anche salire. Intanto il Milan sgomita con squadre di Premier League per un difensore >>>