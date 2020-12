Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Quattro club su Rüdiger” | News

Calciomercato Milan, Rüdiger verso l’addio al Chelsea

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Rüdiger, classe 1993, ex difensore di Stoccarda e Roma, potrebbe lasciare il Chelsea già nel calciomercato di gennaio.

Il centrale tedesco, in grado di giocare anche da terzino destro, infatti, sta giocando davvero con il contagocce in questa stagione (382′ in 5 presenze tra Champions League e Premier League) e vorrebbe andare via per avere maggiore continuità di impiego.

Il manager dei ‘Blues‘, Frank Lampard non dovrebbe opporsi alla sua partenza. Secondo quanto riferito dal ‘Daily Mirror‘, su Rüdiger ci sarebbero quattro club.

Due italiane, Milan e Juventus. Due tedesche, Borussia Dortmund e RB Lipsia. Sarebbe stata rifiutata, invece, dal Chelsea un’offerta dai rivali dell’Arsenal per Rüdiger.

Chi la spunterà, dunque, per lui? Ai posteri l'ardua sentenza. Può essere acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto tra i 15 ed i 18 milioni di euro.