Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Offerto Coutinho ai rossoneri”

Secondo il Daily Mail, il Barcellona avrebbe offerto Philippe Coutinho al Milan per liberarsene in questa sessione di calciomercato

Il Milan continua il proprio calciomercato andando alla ricerca di un numero 10 e dall'Inghilterra arriva il nome di Philippe Coutinho. Il brasiliano non rientra nei piani del Barcellona e potrebbe essere ceduto anche in prestito. Inoltre, il club spagnolo sta cercando di ridurre i costi e quindi la partenza del brasiliano sarebbe un primo tassello importante per i blaugrana anche per ridurre il monte ingaggi.