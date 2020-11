Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: i rossoneri pensano a Balogun

Ultime Notizie Calciomercato Milan: interesse per Balogun

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Novità sul futuro di Balogun. L’Arsenal e il tecnico Arteta vogliono la permanenza dell’attaccante, che ha però in contratto in scadenza con i Gunners nel 2021. Come viene riportato dal The Athletic, le trattative sono in corso, ma nel frattempo il club londinese ha respinto diverse offerte per l’attaccante classe 2001. Tra queste ci sarebbe anche quella del Milan, che sta diverso tempo sta monitorando il calciatore. Su Balogun, inoltre, ci sono diversi club di Premier League. Staremo a vedere. Calciomercato Milan: c’è per l’apertura per Isco. VAI ALLA NOTIZIA>>>