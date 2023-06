Calciomercato Milan – Proseguono i contatti per Dallinga: il punto

La rivoluzione di calciomercato , in casa Milan , è appena iniziata. L'attacco è il settore che, più di tutti, cambierà volto. Rispetto alla passata stagione, finora, il Diavolo ha perso Zlatan Ibrahimović , che si è ritirato e ha recuperato Lorenzo Colombo dopo la stagione trascorsa in prestito al Lecce .

Calciomercato Milan, seguito sempre Dallinga

Confermati Olivier Giroud e Rafael Leão, nell'attesa di chiudere, il prima possibile, per Marcus Thuram, svincolatosi dal Borussia Mönchengladbach, bisognerà mettere in preventivo anche le partenze di Divock Origi e Ante Rebić. Tanto il belga quanto il croato, infatti, non rientrano nei piani tecnici di Pioli.