Calciomercato Milan – Dall’Argentina: interesse per Julian Alvarez | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo i media argentina il club rossonero è interessato a Julian Alvarez, calciatore del River Plate

Il Milan è sempre molto attivo sul calciomercato. Secondo TyC Sports il club rossonero sarebbe molto interessato a Julian Alvarez, attaccante del River Plate e dell'Argentina campione della Coppa America. Stiamo parlando di un classe 2001, molto interessante, che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Il costo? Julian Alvarez, il cui contratto con il River Plate è in scadenza 31 dicembre 2022, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Tanti i club interessati al talento argentino, ma il Milan nei prossimi giorni dovrebbe incontrare l'agente del calciatore. E' in pole position.