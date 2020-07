Calciomercato Milan – Dall’Argentina: Biglia può tornare all’Anderlecht

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Biglia, classe 1986, lascerà il Milan al termine dell’attuale stagione. Il calciatore argentino ha avuto dei contatti con l’Independiente de Avellaneda per un ritorno in patria e, a tal proposito, il numero 20 rossonero aveva già parlato con il tecnico Lucas Pusineri.

Secondo quanto riferito, però, da 'TNT Sports', in Argentina, Biglia avrebbe cambiato idea e deciso di proseguire la sua carriera in Europa. Ci sarebbe un'opportunità per un ritorno in Belgio, all'Anderlecht, club in cui il biondo centrocampista ha già militato dal 2006 al 2013, con 303 presenze e 16 gol all'attivo.