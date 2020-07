Calciomercato Milan – Dalla Spagna: su Roca anche Arsenal ed Everton

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Marc Roca, classe 1996, centrocampista dell’Espanyol, lascerà il club catalano dopo la retrocessione dei ‘pericos‘ in Segunda División. Sotto contratto fino al 30 giugno 2022, e con una clausola di rescissione di 40 milioni di euro, Roca è un elemento molto ambito sul mercato interno ed internazionale.

Secondo quanto riferito da ‘MARCA‘, il giocatore piace al Milan, ma anche in Premier League: tanto l’Arsenal quanto l’Everton, infatti, si sarebbero mosse per capire la fattibilità dell’operazione. Il Milan attende, ma dovrà muoversi in anticipo per battere la concorrenza inglese. INTANTO TORNA IN AUGE, PER IL DIAVOLO, LA PISTA MEMPHIS DEPAY >>>