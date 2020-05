Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Simakan andrà al Dortmund

CALCIOMERCATO MILAN – Come riferisce il portale spagnolo Todofichajes, Mohamed Simakan, giovane difensore dello Strasburgo che tanto piace al Milan, è ad un passo dall’accasarsi al Borussia Dortmund.

L’operazione messa in piedi dal club tedesco consentirebbe ai transalpini di intascare circa 12 milioni di euro. Sta per sfumare dunque, un obiettivo di mercato dei rossoneri. Simakan, classe 2000, quest’anno si è messo ben in mostra nel suo club giocando 25 partite.

E sul fronte Franck Kessie, ecco quando rientrerà a Milano per riprendere gli allenamenti. Se vuoi conoscere le ultime news al riguardo, continua a leggere >>

